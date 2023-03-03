Всего с начала полномасштабного вторжения РФ удалось вернуть тела 1 тыс. 426 защитников Украины их родным для достойного захоронения.

Украина вернула тела еще 17 павших защитников.

Об этом говорится в сообщении в официальном Telegram-канале Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины. В сообщении отмечается, что при содействии офиса уполномоченного по пропавшим без вести при Минреинтеграции в сотрудничестве с силовыми структурами сегодня удалось вернуть домой тела 17 погибших защитников Украины.

Передача тел с временно оккупированных территорий Украины состоялась в соответствии с нормами Женевской конвенции.

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"Всего с начала полномасштабного вторжения РФ из ТОТ удалось вернуть тела 1426 защитников Украины их родным для достойного захоронения", - сказано в сообщении.

Обмены пленными с Россией

Как сообщал УНИАН, 11 февраля в Минреинтеграции напоминали, что государство не берет деньги с семей за возвращение тел погибших или обмен пленных. Людей предостерегли и посоветовали обращаться в полицию, если аферисты начнут требовать за это деньги.

Ранее омбудсмен по правам человека Дмитрий Лубинец сообщал, что Украина хотела бы провести обмен всех на всех, однако Россия не соглашается на это.

Также Лубинец рассказывал об обмане, к которому прибегает Россия, чтобы не проводить обмены пленными.

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