Сможет ли новая, неопытная бригада найти применение устаревшим M-55S, остается под вопросом.

Украинская армия до сих пор не нашла эффективного способа использования своих наименее производительных западных танков. 28 оставшихся в строю словенских M-55S после двух лет перемещений между бригадами и без заметного участия в боях, в конце концов оказались во вновь созданной 159-й механизированной бригаде, пишет Forbes.

Сможет ли новая, неопытная бригада найти применение устаревшим M-55S, остается под вопросом. Скепсис на этот счет оправдан.

M-55S - это модернизированная версия советского танка Т-55, который начал поступать на вооружение еще в конце 1950-х годов. В 1990-х годах Словения поручила израильской компании Elbit и местной STO RAVNE модернизировать 30 своих Т-55.

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Последний обновленный танк был передан в 1999 году, но через несколько лет словенская армия заменила их на M-84 и отправила M-55S на хранение.

В сентябре 2022 года премьер-министр Словении Роберт Голоб и канцлер Германии Олаф Шольц заключили соглашение, по которому Словения передала Украине 28 танков M-55S в обмен на 40 военных грузовиков от Германии. Этого количества танков хватило для формирования одного неполного батальона.

М-55С оснащены динамической броней, модернизированным двигателем и обновленной системой управления огнем. Главной особенностью этих танков является стабилизированная 105-миллиметровая пушка L7 британского производства, которая заменила советскую 100-миллиметровую.

Пушку L7 можно использовать с современными бронебойными боеприпасами, способными пробивать броню таких танков, как Т-72.

Странствия словенских танков

Танки также имеют динамическую броню и клетки против дронов, которые добавили украинские техники. Однако толщина стали под этими защитными слоями составляет лишь 200 миллиметров, что является недостаточным для современного поля боя. Поэтому M-55S регулярно переназначались в другие подразделения.

Сначала эти танки были на вооружении 47-й механизированной бригады, которая впоследствии получила более современные Leopard 2A6 и американские M1 Abrams. Перед началом контрнаступления летом 2023 года 47-я бригада отказалась от M-55S.

Танки были переданы 67-й механизированной бригаде на востоке Украины, но после потери одного танка в результате артобстрела их передали 5-й танковой бригаде, которая находилась в резерве в Кривом Роге.

После реорганизации 5-й бригады, приведшей к сокращению количества танков и акценту на использовании Leopard 1A5, M-55S стали "лишними". Теперь они оказались в 159-й механизированной бригаде, четвертом подразделении за два года.

159-я бригада является одной из 14 новых, созданных украинскими войсками в прошлом году. Такое решение было спорным, поскольку, по словам аналитиков, "лучше было бы выделять имеющиеся машины и войска для пополнения опытных бригад."

Трагический опыт 155-й механизированной бригады, которая не смогла эффективно действовать из-за плохого руководства и неопытности, только подтверждает эти предостережения, отмечает издание.

Несмотря на поздние реформы, которые отдали предпочтение пополнению старых подразделений, для M-55S это стало запоздалым шагом. Их передача в 159-ю бригаду может снова закончиться перемещением, если новую бригаду постигнет та же участь, что и 155-ю.

"Возможно, бывшие словенские танки наконец нашли свой постоянный дом. Но не удивляйтесь, если батальон М-55С снова перебросят, если и когда 159-я механизированная бригада распадется так, как развалилась 155-я механизированная бригада", - подытожил Forbes.

М-55С на фронте - что предшествовало

Как сообщал УНИАН, в апреле 2022 года Словения передала украинским военным все свои старые танки М-55С - 28 единиц. Весной прошлого года украинская армия все еще пытается найти им применение.

Как свидетельствуют фотографии проекта Militaryland, M-55S поступили в новую 5-ю танковую бригаду, которая является одной из немногих неповрежденных бригад, которые еще есть в резерве украинской армии.

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