Украинская сторона готова обеспечить вывоз людей и доставку гуманитарных грузов.

Украина просит Красный Крест срочно содействовать созданию гуманитарных коридоров, как об этом договорились во время переговоров с Россией.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

"Украинское государство просит Международный комитет Красного Креста срочно начать необходимые действия для организации гуманитарных коридоров и готово со своей стороны сделать все необходимое для эвакуации гражданского населения и доставки гуманитарных грузов", - говорится в сообщении.

Сейчас ряд украинских городов и сел оказался на грани гуманитарной катастрофы. В этих населенных пунктах не хватает пищевых продуктов, воды, лекарств, нет света и централизованного водоснабжения. Тысячи людей нуждаются в эвакуации.

В создании гманитарных коридоров нуждаются населенные пункты в Сумской (направления Сумы, Шостка, Ромны, Конотоп, Ахтырка), Черниговской (восточная и северная части Черниговщины), Харьковской (вся область, кроме юго-восточной части), Киевской (Буча, Ирпень, Вышгород, Иванков, Васильков, Бородянка), Николаевской (Баштанское, Снигиревское, Березнеговатское направления), Запорожской (Токмацкое, Бердянское, Великобелозерское направления), Херсонской (Чаплынка, Каланчак, Геническое и Новокаховское направления), Луганской и Донецкой областях (Волновахский, Мариупольский районы) и другие.

"Украина направила все необходимые запросы в международные организации по созданию специальных коридоров для доставки самого необходимого и эвакуации гражданского населения. К сожалению, до этого не было согласия российской стороны. Договоренности по результатам второго раунда переговоров Украины и России дают нам осторожную надежду на то, что мы наконец сможем помочь нашим гражданам", – сказала вице-премьер-министр по вопросам евроинтеграции Ольга Стефанишин.

Украинская сторона готова обеспечить вывоз людей и доставку гуманитарных грузов. ВСУ гарантируют безопасное прохождение коридоров. Этого же ожидает и от российской стороны.

Как сообщал УНИАН, 3 марта состоялся второй раунд переговоров. Украинская делегация не получила результатов, на которые рассчитывала, и продолжит диалог в третьем раунде переговоров.

Единственное, стороны достигли взаимопонимания о совместном обеспечении гуманитарных коридоров для эвакуации мирного гражданского населения, а также доставки медикаментов и пищевых продуктов до мест жестоких боев с возможностью временного прекращения огня на период, когда будет осуществляться эвакуация в секторах, где она проводится.

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