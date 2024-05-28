РФ прилагает все усилия, чтобы нанести поражение, до того, как Украина получит новое оружие.

Лето в Украине только начинается и уже выглядит опасным. Украина переживает худший кризис со времен первых месяцев после полномасштабного вторжения России более двух лет назад, пишет журналист ВВС Джереми Боуэн.

Отмечается, что способность Украины защитить себя зависит от решений западных союзников, влияющих на события в Харькове и других городах, а также вдоль линии фронта. Другим стратегическим фактором, который меняет ход войны, является способность России учиться и адаптироваться на поле боя. Она конфигурирует атаки так, чтобы воспользоваться слабостью Украины, особенно в сфере противовоздушной обороны. Ее заводы производят больше оружия и боеприпасов, чем гораздо более крупные и развитые западные экономики делают для Украины.

Надежды первого года боевых действий на то, что Россию удастся отбросить назад, превратились в мрачную борьбу за то, чтобы остановить продвижение ее войск вглубь страны.

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В то же время, по словам автора, преодоление предостережений президента США Джо Байдена остается болезненным процессом. Он боялся третьей мировой войны, если США и НАТО вмешаются со своими войсками, или даже если они предоставят Украине самые современные военные технологии. Большинство западных аналитиков считают, что Владимир Путин блефует, когда бряцает ядерной саблей. Байден все еще не хочет признавать блеф Путина. США продолжают накладывать ограничения на использование систем вооружений для целей на территории России.

Слабость Украины заключается в том, что она зависит от других в финансировании и вооружении. Она сталкивается с врагом, который производит большую часть своего оружия и имеет гораздо большее население. Это имеет значение в войне, где количество погибших в бою исчисляется десятками тысяч, говорится в статье.

Длинная война

Россия ведет наступление в Харьковской области с тех пор, как ее войска пересекли границу 10 мая. Наступление расширяет активную линию фронта, заставляя Украину укреплять харьковское направление, оставляя дыры в других местах, которыми Россия может попытаться воспользоваться.

Также автор добавляет, что Украина прилагает больше усилий, чтобы набирать и призывать на службу молодых мужчин. Большинство их бойцов на передовой – люди среднего возраста и истощены. Украинские генералы не тратят жизни так, как это делает Россия. Но они все еще несут значительные потери убитыми и ранеными в масштабах, о которых президент Зеленский лишь намекает.

Со своей стороны европейские союзники Украины пытаются предложить больше поддержки. Новый американский пакет военной помощи изменит ситуацию, как только он поступит. Это означает, что Украина может продолжать бороться. Она не выиграет войну, и она будет последней перед президентскими выборами в США в ноябре. Если победит Дональд Трамп, никто не знает, будет ли он так же настойчиво помогать Украине, пишет ВВС.

Украина также помогает себе сама, внедряя новые формы беспилотной войны. Морские беспилотники потопили российские военные корабли и вновь открыли экспортные пути через Черное море.

"Импульс в длительных войнах меняется туда-сюда. Сейчас Россия прилагает все усилия, поскольку чувствует, что у нее есть окно возможностей до того, как Украина получит новое оружие. Один из главных вопросов этого опасного лета заключается в том, способны ли размер, вес и упорство России нанести Украине поражение на поле боя, которое изменит стратегическое уравнение в этой войне", – говорится в публикации.

По словам автора, Украина и союзники считают, что Россия не имеет достаточной боевой мощи, чтобы сделать больше, чем захватить ограниченную территорию ценой больших человеческих и материальных потерь. "Но вспомните год назад, время, когда надежды на летнее наступление Украины были большими – слишком большими. Сейчас Россия сильнее, и без качественных изменений в пользу Украины Москва будет делать все возможное, чтобы углубиться в эту войну", – подчеркивает журналист.

Война – последние новости

Президент Украины Владимир Зеленский отметил, что война не должна длиться десятилетиями, и поэтому, лидеры других стран обязательно должны принять участие в Глобальном Саммите мира, который состоится в июне в Швейцарии.

Ранее УНИАН писал, что Россия полностью переводит свою экономику на военные рельсы. Это подтверждает намерения Кремля вести войну на истощение. Возможности российского ВПК и экономики будут существенно влиять на ход боевых действий.