По данным Генштаба ВСУ, потери России в танках уже составляют ориентировочно более 10,5 тысяч единиц.

Бойцы ВСУ уничтожили очередной российский танке Т-80БВМ и показали видео с его "эпической детонацией". Ролик опубликовали Сухопутные войска ВСУ

Отмечается, что на видео - работа операторов ударных дронов подразделения Worms Busters 414 бригады беспилотных систем "Птицы Мадяра".

Напомним, ранее бывший консультант Пентагона, военный эксперт Рубен Джонсон констатировал, что российский основной боевой танк Т-80 подвергся значительной критике во время войны в Украине из-за многочисленных конструктивных недостатков. По его словам, его уязвимость на поле боя стала причиной появления прозвища "стальной гроб".

ВСУ взорвали российский танк Т-80 - видео

Потери России в Украине

По данным Генштаба ВСУ, потери России в танках уже составляют ориентировочно более 10,5 тысяч единиц.

Общие потери врага на 12 апреля составляют: личный состав - около 931 450 (+1240) человек; боевые бронированные машины - 22 055 (+7) ед; артиллерийские системы - 26 092 (+49) ед; РСЗО - 1362 (+2) ед; средства ПВО - 1127 ед; самолеты - 370 ед; вертолеты - 335 ед.

Вас также могут заинтересовать новости: