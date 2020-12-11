Спикер ТКГ сообщил, что 15 декабря будет последнее в этом году заседание группы в рамках минских переговоров.

Спикер делегации Украины в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе Алексей Арестович заявляет, что на сегодня формальных и неформальных оснований вводить план «Б» по урегулированию ситуации на Донбассе нет.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил во время брифинга на тему «Годовщина «нормандского саммита» в Париже: чего удалось достичь за год?».

«Мы готовимся к различным вариантам. Пока речь о плане Б не идет, но позиция очень четкая - основа урегулирования политико-дипломатическая... Мы сохраняем репутацию Украины, которая выполняет международные договоренности», - сказал Арестович.

По его словам, одновременно залогом этого урегулирования является всестороннее развитие Вооруженных сил Украины и всего сектора национальной безопасности и обороны, спецслужб. Он отметил важность совместных международных военных учений с участием Украины.

Арестович констатирует, что в процессе урегулирования ситуации на Донбассе «очень-очень - очень медленное, но продвижение».

Самое главное достижение, подчеркнул он, что «Россия все еще сохраняет мирный процесс».

«Фактически, мы можем констатировать, что дела идут по плану «А», что формальных и неформальных оснований для перехода к плану «Б» пока нет», - отметил спикер ТКГ.

«На этой неделе они (российская сторона) подтвердили желание провести встречу на уровне политических советников. 15 декабря у нас заседание ТКГ - последнее в этом году», - сказал Арестович и добавил, что есть очень медленное продвижение в вопросе работы КПВВ.

При этом он подчеркнул, что «наиболее медленно» проходят переговоры «в наиболее болезненном вопросе, который заключается в освобождении удержанных лиц, взаимно удерживаемых».

Арестович отмечает, что Россия пытается «пренебрегать всем комплексом договоренностей, который был подписан с лета 2014 года. Они настаивают только на комплексе Минских мероприятий, который был подписан 12 февраля 2015 года, потому что, по их мнению, он был освящен ООН и, как они почему-то считают, приобрел силу не решающую, а рекомендательную, то есть стал частью международного права».

По его словам, Россия «постоянно пытается навязать нам необходимость прямого диалога с организациями, которые нам очень похожи на террористические. Мы называем их ВОРДЛОУ (временно оккупированные районы Донецкой и Луганской областей Украины».

«Выполнены парижские договоренности (от 9 декабря 2019 года)? Частично выполнены, частично - нет», - сказал Арестович.

По его убеждению, самым большим достижением является относительное сохранение режима прекращения огня, которое продолжается с 27 июля этого года.

«За это время в 5,5 раз меньше обстрелов и от 10 до 14 раз меньше потерь среди наших военных, если считать боевые и небоевые причины», - подытожил спикер ТКГ.

Режим прекращения огня на Донбассе

9 декабря 2019 года в Париже состоялся саммит в «нормандском формате» при участии президента Украины Владимира Зеленского, президента Франции Эммануэля Макрона, канцлера Германии Ангелы Меркель и президента России Владимира Путина.

Стороны, в частности, договорились о прекращении огня и отводе войск в трех новых пунктах у линии соприкосновения, обмене пленными до конца года в формате «всех на всех», а также о проведении следующего «нормандского» саммита через четыре месяца.

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Автор: Надя Пришляк