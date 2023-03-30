В условиях интенсивного ведения боевых действий значительно повысилась потребность ВСУ в комплектовании должностей младших офицеров.

В Украине сержанты без высшего образования, но с боевым опытом, смогут занимать офицерские должности.

Об этом на брифинге заявил заместитель начальника отдела военной кадровой политики Департамента кадровой политики Минобороны полковник Сергей Литовченко.

Он отметил, что в условиях интенсивного ведения боевых действий значительно повысилась потребность ВСУ в комплектовании должностей младших офицеров.

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Литовченко пояснил, что в настоящее время первичные должности младшего офицерского состава комплектуются в первую очередь за счет выпускников высших военных учебных заведений, офицеров запаса, сержантов и старшин, имеющих высшее образование.

Но сейчас на должностях офицеров проходят военную службу определенное количество сержантов и старшин, которые не имеют высшего образования и не прошли соответствующий курс военной подготовки. Однако, отметил Литовченко, эти военнослужащие приобрели весомый боевой опыт и успешно выполняют служебные обязанности на этих должностях.

"Именно мотивированный и опытный личный состав позволяет нашему государству получать новые победы и освобождать оккупированные территории", - сказал Литовченко.

Укомплектование ВСУ

С целью повышения укомплектованности первичных должностей младшего офицерского состава во время действия военного положения, 20 марта Верховная Рада приняла соответствующий закон, который направлен на подпись президенту Владимиру Зеленскому.

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