На снимке обнаружили следы пожара на крыше одного из ангаров, где мог находиться самолет.

В сети публикуют спутниковое фото с возможными последствиями атаки дронами ночью 9 марта на авиаремонтный завод имени Бериева в Таганроге, где россияне могли ремонтировать самолет А-50.

В частности, фото опубликовал военный обозреватель Игаль Левин, отметив, что снимок довольно низкого качества

"OSINT-исследователи установили что удар пришелся по ангару, в котором обычно находится ремонтируемый самолет (четвертое фото - довоенный вид этого ангара). Вероятнее всего, целью был А-50, о перезапуске производства которых недавно рассказывали российские пропагандисты", - написал он.

В своих сообщениях аналитики OSINT указали, что самолет А-50 был замечен на предыдущих спутниковых снимках аэродрома в конце февраля. После атаки БПЛА 9 марта стоянка возле атакованного ангара опустела.

Не исключено, что при попадании в крышу здания мощности дронов было бы достаточно, чтобы нанести ущерб оборудованию и самолету внутри, однако подтверждений на данный момент нет.

Завод в Таганроге атаковали дроны - что сообщалось

Как писал УНИАН, в ночь на 9 марта украинские дроны массированно атаковали четыре области России.

Отмечалось, что серия взрывов прогремела в небе над Таганрогом, где обломки дронов устроили пожар в Таганрогском авиационно-научном комплексе имени Бериева.

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