Противники частично могут проводить разведку с помощью самолета Су-24МР, отметил аналитик.

После сбития Силами обороны российских самолетов дальнего радиолокационного обнаружения и управления А-50 враг начал использовать для проведения разведки иранские дроны Mohajer-6.

Об этом сказал авиационный эксперт Константин Криволап в эфире телемарафона. "Mohajer-6 это многофункциональный БПЛА, но основное его назначение является разведка, хотя он может быть оснащен четырьмя ракетами небольшой дальности - 4-8 километров", - отметил он. По его словам, сейчас враг спрятал те А-50, которые у него остались, как можно дальше на территории России, и поэтому россияне "остались без глаз". "Частично они могут проводить разведку с помощью самолета Су-24МР, который какую-то часть информации может снимать. И вот такие Mohajer-6 им помогают", - сообщил Криволап. По его словам, нельзя говорить, что этот дрон совсем плохой и собран из запчастей стиральных машин. "У него стоят платы и чипы американские, у него японская камера, сингапурские дальномеры, высотомеры. Он что-то видит", - отметил эксперт.

По его словам, для украинских специалистов это достаточно известный БПЛА, потому что еще в сентябре позапрошлого года дрон такого типа с помощью нашего катера был сбит, и он "на парашюте упал в воду, и его подняли почти целого". "И достаточно серьезно его изучали, поэтому знаем какие там внутренние стоят приборы, что там за чипы стоят. И поняли как с ним бороться. Он не защищен от метеоусловий, не очень любит летать ночью в тумане, но 12 часов он может продержаться в воздухе, и за это время он может снять очень много, в основном оптической информации, и соответственно передать своим операторам", - сообщил Криволап. По его словам, это замена для получения необходимых данных, которые ранее россияне имели от самолета А-50У.

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Напомним, в конце февраля руководитель Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов сказал, сколько А-50 у России осталось после того, как два борта уже уничтожила украинская сторона. По его словам, теперь у РФ есть только шесть таких самолетов.

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Как сообщал УНИАН, по данным разведки Великобритания, Россия использует беспилотный летательный аппарат иранского производства Mohajer-6 для наблюдения над Черным морем и Крымом. При этом сказано, что он предназначен для ведения разведки, наблюдения, обнаружения целей, а также может проводить атаки типа воздух-земля, сбрасывая управляемые боеприпасы.

По данным британской разведки, радиус действия Mohajer-6 ограничен прямой видимостью управления оператором в режиме реального времени: примерно 200 км на высоте 3,5 км.

В разведке сообщали, что применение этих дронов в западном Крыму, вероятно, свидетельствует о том, что Россия пытается определить угрозы для российских портов и судов после недавних успехов Украины. Существует реальная возможность, что его миссией является и поддержка российских процессов для направления ударов по юго-западному побережью Украины.

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