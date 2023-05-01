Россиянин заявил, что нацисты оккупантами были, а он - нет.

Российский захватчик запутался, считает ли себя оккупантом, удивив детскими объяснениями.

Во время общения с журналистом Владимиром Золкиным один из пленных оккупантов заявил, что он не считает себя оккупантом. Он аргументировал это объяснениями примитивного уровня.

Золкин: Вы понимаете, что вы оккупант?

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Оккупант: Нет.

Золкин: Нет? Вы понимаете, что такое оккупант?

Оккупант: Те, кто пришли и сказали: "Вот, это будет наша территория"

Золкин: Почему же вы не оккупант?

Оккупант: Ну, потому что... Я был бы оккупантом, если бы купил оружие, сам сел, уехал и что-то бы свое выдвигал.

Золкин отметил, что оккупант был бы террористом в таком случае. Также журналист спросил, были ли солдаты нацистской Германии оккупантами, когда захватили Польшу, например.

Оккупант: Ну, возможно. Не возможно, а так и было.

Золкин: Солдаты Третьего рейха сами себе купили оружие и захватили что-то?

Оккупант: Нууу...

Четкого ответа не прозвучало.

Другие откровенности пленных оккупантов

Русские часто попадают в плен и даже удивляют своими рассказами о войне. Бывают и исключения, ВСУ второй раз взяли в плен двух оккупантов, которых только обменяли и вернули России. Это - Александр Фоменко из Таганрога и Руслан Вальяшин.

Затем один из рашистов, которого зовут Иван Приходько, в украинском плену в интервью YouTube-каналу Владимира Золкина заявил, что в Украине проживает миллиард человек. Так, интервьюер спросил у захватчика, осознает ли он, какова численность населения Украины, на кого Россия напала. Ответ Ивана "убила".

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