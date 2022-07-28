По словам уполномоченного по вопросам лиц, пропавших без вести, Олега Котенко, случается много случаев, когда родные получают сообщение о гибели человека, а он находится живым в плену.

Много случаев, когда родные получают сообщение о гибели человека, а он находится живым в плену.

Об этом сообщил уполномоченный по вопросам лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах Олег Котенко в эфире информационного телемарафона 27 июля.

"В последнем обмене такой человек вернулся. Когда был обмен 144 на 144. Такой человек вернулся домой и это было очень приятно", - сказал Котенко.

Он отметил, что для родных пропавшего лица важно обязательно сдать ДНК, потому что это намного ускоряет поиск.

"Если родные не будут сдавать ДНК, то мы очень долго можем искать совпадение по ДНК. Это нужно сделать в Национальной полиции", - пояснил Котенко.

Уполномоченный по вопросам лиц, пропавших без вести рассказал об алгоритме действий для тех, кто располагает информацией об исчезновении человека при особых обстоятельствах.

"Во-первых, нужно обратиться в Национальную полицию и написать заявление об исчезновении человека. Второе, нужно обратиться в Национальное информационное бюро по тел. 16-48. Третье, что нужно сделать - это обратиться в наш колл-центр тел. 0 800-339247, если человек будет звонить из-за границы на любой мессенджер тел. 095 896-0421", - проинформировал Котенко.

Он добавил, что обратиться может любой гражданин, необязательно близкий родственник пропавшего лица, но и его приятель, сосед, знакомый, коллега.

Офис уполномоченного по вопросам пропавших без вести при особых обстоятельствах начинает розыск с первого дня после получения соответствующего обращения.

"Главное, чтобы была как можно более полная информация о пропавшем человеке, фамилию, имя, отчество, полная дата рождения и где исчез человек. Чтобы мы имели возможность начать работу", - сказал Котенко.

Уполномоченный по вопросам лиц, пропавших без вести заметил, чтобы не навредить человеку, нужно быть уверенным в том, что эта информация не будет использована против лица, которое разыскивается. Он акцентировал, чтобы обезопаситься от мошенников, нужно помнить, что специалисты, которые действительно занимаются поиском пропавших лиц, никогда не будут требовать деньги за эту информацию.

"Если пропал военный, то для нас ничего не надо (информации где исчез - УНИАН), мы и так понимаем, что в том или ином месте находится бригада и при каких боевых действиях этот человек исчез. Мы понимаем где возможно человек, если он попал в плен, может находиться в то или иное время", - пояснил Котенко.

Он отметил, если удалось выяснить что человек в плену и у него есть возможность общаться по Женевской конвенции со своими родными, тогда вся информация передается в Координационный штаб, который занимается вопросами освобождения военнопленных.

Уполномоченный по вопросам лиц, пропавших без вести отметил, что очень тяжело работать с российской стороной.

"С русскими тяжело общаться, потому что мы не понимаем их формулы, как они принимают решения - подсказывать Красному Кресту, что человек в плену или нет. Бывало так, что люди попали в плен и они все есть на видео, а подтверждение имеет только половина. Единственным подтверждением, что человек находится в плену является подтверждение Красному Кресту", - акцентировал Котенко.

Как сообщал УНИАН, 29 июня с плена оккупантов освободили 144 украинских военных. Это самый масштабный обмен с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину. Из 144 освобожденных – 95 защитников из "Азовстали", среди них – 43 военнослужащих полка "Азов".

11 июля в офисе Уполномоченного по вопросам лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах сообщили, что 7200 украинских военнослужащих считаются пропавшими без вести. В эту цифру входят представители различных структур, в том числе нацгвардейцы, пограничники, спецслужащие.

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