Аналитики говорят, что Украина может попытаться использовать наступление на Курской дуге, чтобы улучшить свои позиции на потенциальных переговорах.

Россия не смогла оттеснить украинские войска в Курской области, несмотря на отправку подкреплений, поскольку вторжение идет уже седьмой день, сообщили Financial Times в воскресенье украинские солдаты, участвовавшие в операции ее армии.

Общаясь с журналистами около границы с РФ, украинские военные заявили, что остаются на российской территории.

"Мы продвигаемся глубже", - сказал Денис, украинский солдат, который совершил три ротации на российской территории с начала вторжения. Войска Киева по-прежнему имели преимущество, несмотря на то, что Россия направила подкрепления, добавил он, когда украинский истребитель пролетел над головой.

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Его подразделение, название которого FT не называет по просьбе Дениса и его старших офицеров, было переброшено в этот район из восточной части Донецкой области более недели назад для участия в наступлении.

Другой солдат, Константин, сказал, что ранний успех внезапной операции "действительно поднял нам настроение".

"Мы уверены в победе Украины", - добавил он, прежде чем снова отправиться в бой.

Представитель Министерства обороны Украины сообщил FT, что они держат в тайне подробности операции, поскольку "сначала ждут, как она будет развиваться".

"Конечная цель вторжения Украины - использование некоторых из ее лучших и самых элитных бригад - остается неясной. Но операция показала, что пограничная оборона России все еще слаба спустя год после первого мини-вторжения Украины, и дала Киеву столь необходимый моральный подъем", - отмечается в матеирале.

Аналитики говорят, что Украина может попытаться использовать наступление на Курской дуге, чтобы улучшить свои позиции на потенциальных переговорах.

Бои в Курской области - детали

Проверенные видео и фотографии показывают, что украинские войска и техника продвинулись на 30 км вглубь России с начала операции во вторник, продвинувшись дальше в Курск и заняв город Суджа недалеко от российской границы.

Президент Украины Владимир Зеленский в субботу вечером нарушил пятидневное молчание, чтобы впервые публично упомянуть о вторжении своих войск в Россию.

Зеленский сказал, что его главнокомандующий Александр Сырский доложил ему о "ситуации на линии фронта и о наших действиях по переносу войны на территорию агрессора".

Россия направила в регион танковые экипажи, артиллерийские орудия и подразделения беспилотников после того, как Кремль объявил о "контртеррористической" операции, чтобы попытаться остановить беспрецедентную украинскую операцию.

Украинские и российские подразделения начали копать траншеи, что говорит о том, что линия фронта постепенно стабилизировалась. Для строительства укреплений обе стороны начали применять промышленные экскаваторы, сообщают украинские источники.

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