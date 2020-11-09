Украина подготовила возле КПВВ сервисные центры, где украинцы с обеих сторон линии разграничения могли бы получить административные услуги и помощь.

Украина подготовила контрольные пункты въезда-выезда (КПВВ) на Донбассе к открытию с 10 ноября, однако российская сторона со своей стороны открывать их не собирается.

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Об этом говорится в заявлении украинской делегации в ТКГ, которое было обнародовано в Facebook.

«Украина подготовила к открытию 10 ноября не только КПВВ, но и сервисные центры, в которых все граждане Украины по обе стороны линии соприкосновения смогут получить административные и социальные услуги, юридическую помощь, медицинскую помощь, здесь предусмотрены и отделения банка, и комнаты матери и ребенка. Но только мы услышали, что российская сторона возобновлять их работу не собирается", - указано в сообщении.

Возобновление работы в КПВВ на Донбассе

С 8: 00 10 ноября во всех КПВВ в районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе возобновляется пропуск лиц и транспортных средств через линию разграничения.

Пропуск граждан и транспортных средств через контрольные пункты въезда-выезда "Гнутово", "Новотроицкое", "Марьинка", "Майорское", "Станица Луганская", "Счастье" и "Золотое" с 10 ноября будет проводиться ежедневно с 8:00 до 16:00.

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Автор: Дмитрий Захаров