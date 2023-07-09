До города достают и гаубицы, и ракетные системы, утверждает Николай Маломуж.

Генерал армии Украины, экс-глава Службы внешней разведки Николай Маломуж заявил, что в Бахмуте у россиян положение плачевное.

"В первую очередь нужно сказать, что мы идти в лобовую атаку на Бахмут не будем. Мы будем проводить операцию на флангах - эта стратегия продолжает сейчас развиваться, это и на юге и на севере Бахмута. В данной ситуации мы не только продвигаемся, но мы именно возвращаем новые высоты. Это первая составляющая, которая именно показывает, что враг попал в полуокружение", - говорит Маломуж.

Он отметил, что рашисты могут выйти из города, потому что его удерживать тяжело.

"Враг теряет моральный дух, там их пытаются любым способом удержать или подкрепить какими-то средствами. Но мы уже освоили тактику уничтожения резерва, который они подтягивают на конкретное направление. Вот мы сейчас так работаем. Мы как раз проводим контрнаступательные операции тактического уровня и внимание противника на себя отвлекаем на Бахмутском, Марьинском, Лиманском, Авдеевском направлениях", - сказал Маломуж.

По мнению генерала, Бахмут стал площадкой, на которой рашисты попадают под огонь ВСУ. До города достают и гаубицы, и ракетные системы.

"Бахмут был символом хоть каких-то успехов оккупантов. Но теперь мы их там уничтожаем. Поэтому у россиян есть перспектива потерять Бахмут. Уже есть данные разведки, что они будут убегать из города, сдавать его", - отметил Маломуж.

Битва за Бахмут – последние новости

По данным британской разведки, у российских оккупантов начались большие проблемы со стратегической обороной Бахмута. Хотя бои в самом городе пока не возобновились, ВСУ успешно продвигаются на северном и южном флангах, что ставит под угрозу удержания города в будущем.

Украинское командование утверждает, что в отдельные дни удается продвинуться вперед сразу на километр. В этом смысле одним из главных достижений ВСУ последних дней стало занятие доминирующей высоты в районе села Клещиевка. Оттуда вся южная часть Бахмута как на ладони.

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