В российской верхушке осознали, что война проиграна, отметил Пионтковский.

В России вместе с Китаем готовятся к отставке кремлевского диктатора Владимира Путина. Там осознали поражение в войне против Украины.

Об этом заявил политолог и публицист Андрей Пионтковский., передает "Эспрессо", отметив, что в российской верхушке появилась очень влиятельная партия - "партия управляемой капитуляции".

"Фронтменом этой партии является, конечно, Пригожин, который ежедневно повышает планку своего разоблачения Министерства обороны как совершенно никчемной, воровской организации", - заявил эксперт.

По его словам, у сторонников капитуляции будет два тезиса:

"Мы героически сражались, я, Пригожин, взял Бахмут, а ничтожное Министерство обороны его снова потеряло. Мы вынуждены отойти, но вернемся, потому что мы россияне, с нами бог. Причин поражения две: во-первых, измена Министерства обороны, измена олигархов, которые жируют на Рублевке, а вторая причина - против нас воевало 60 государств НАТО, мощная военная машина".

В окружении Путина понимают, что война проиграна - Пионтковский

Ранее Пионтковский заявлял, что в окружении российского диктатора Владимира Путина уже сформировалась определенная группа людей, которые понимают, что развязанная против Украины война проиграна.

Он подчеркивал, что первый большой успех во время контрнаступления Вооруженных сил Украины станет триггером необратимых политических изменений внутри России.