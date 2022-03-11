Справедливость обязательно восторжествует.

Военные преступления РФ на территории Украины исчисляются сотнями. За время войны путинские террористы убили десятки детей и сотни мирных граждан. Они обстреляли множество "зеленых коридоров" и сбросили снаряды на роддом в Мариуполе. Генеральная прокуратура Украины прилагает все усилия, чтобы притянуть виновных к ответственности в Международном криминальном суде в Гааге. Расследование стартовало еще 1 марта, а теперь к делу присоединилась уже 41 страна. Значительная часть цивилизованного мира выступит против России, ведь оккупанты во главе с нацистом Путином должны поплатиться за вторжение.

О новых государствах, которые присоединились к делу по войне в Украине, рассказала Генеральный прокурор Ирина Венедиктова. Она написала на своей странице в социальной сети Facebook: "Международный криминальный суд: Япония и Северная Македония присоединились к заявлению по ситуации в Украине. Уже 41 страна. Справедливости быть".

Война Российской Федерации против Украины

Напомним, 24 февраля РФ вторглась в независимую Украину и устроила в стране настоящий коллапс. Оккупанты не только захватывают военные части, аэропорты и прочие стратегические объекты, но и стреляют по мирным жителям и многоэтажках города.

27 февраля 2022 года появилась информация о том, что Беларусь может объявить войну Украине. Официальных подтверждений вторжения ее армии на нашу территорию пока нет.

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