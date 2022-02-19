Боевики распространяют фейки о якобы "диверсиях со стороны Киева".

Ряд российских СМИ сообщает о разрыве снаряда в Ростовские области, в километре от границы с Украиной.

Об этом со ссылкой на источник в правоохранительных органах РФ сообщает ТАСС и "Интерфакс".

Что за снаряд, откуда прилетел - не пишут. Отмечается, что снаряд разорвался на территории Тарасовского района Ростовской области, в километре от государственной границы России с Украиной. Взрыв якобы произошел в 4:00 по московскому времени, в 300 метрах от одного из домовладений в станице Митякинской. Утверждается, что об инциденте правоохранительным органам сообщили местные жители.

Кроме того, в так называемой "Народной милиции" боевиков заявили, что ВСУ попытались распространить листовки в Донецке для создания паники.

Накануне ночью террористы из "ЛНР" заявили о якобы взрыве газопровода.

"Украина не имеет никакого отношения к тому, что происходит сейчас на этом газопроводе", - написал на своей странице в Facebook глава "Нафтогаза" Юрий Витренко.

По его словам, газопровод в 2014 году был отсоединен от объединенной газотранспортной системы Украины, он не используется для транзита и поставок газа в страну.

Тем временем депутат Госдумы Алексей Журавлев призвал россиян создать дружины и отправиться на Донбасс, чтобы "отстоять русский мир".

Интересно, что подобные заявления - уголовно преследуемые не только по международным нормам, но и согласно российскому законодательству (359 статья УК РФ "Наемничество").

Дезинформация и провокация от России

Ранее главнокомандующий Вооруженных сил Украины Валерий Залужный обратился к жителям ОРДЛО из-за обострения ситуации на Донбассе. Он отметил, что боевики используют мирное население для эскалации конфликта.

Президент США Джо Байден предупреждал, что Россия распространяет дезинформацию против Украины, чтобы создать оправдание для дальнейших действий. Президент США отметил, что Россия может начать военную операцию против Украины под "чужим флагом".

Глава миссии Украины при НАТО Наталья Галибаренко заявляла, что Россия ищет повод для вторжения.

А руководитель Центра стратегических коммуникаций Игорь Соловьев отметил, что СМИ Российской Федерации примерно раз в неделю-две делает вброс, который теоретически мог бы стать причиной для вторжения в Украину. Когда старые нарративы перестают работать, то придумывают новые.

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