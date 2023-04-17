Украинские воины за сутки ликвидировали немало противников.

Бойцы военно-морских сил Вооруженных сил Украины за минувшие сутки, 16 апреля( отмечалась Пасха 2023), уничтожили 9 российских оккупантов.

Был ликвидирован также вражеский минометный расчет, об этом сообщает пресс-центр командования ВМС ВСУ. В командовании также отметили, что окончательные потери противника уточняют.

"За прошедшие сутки личным составом частей морской пехоты и другими подразделениями ВМС ВС Украины было уничтожено 9 оккупантов и минометный расчет", - говорится в сообщении.

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Утром 17 апреля Генштаб ВСУ сообщил, что враг пытался наступать на таких направлениях: Авдеевском, Марьинском, Лиманском и Бахмутском. На этих направлениях за прошедшие сутки было отражено более 60 вражеских атак.

Враги на нашей территории несут огромные потери. Потери РФ в Украине уже составляют примерно 182 660 оккупантов. Кроме того, уничтожено, в частности, 2 804 артиллерийские системы.

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