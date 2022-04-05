Обломками повредило линии электропередачи.

На севере Полтавской области украинские военные сбили две российские ракеты.

Об этом сообщил председатель Полтавской областной военной администрации Дмитрий Лунин в Telegram.

"На севере Полтавщины наша армия сбила две вражеские ракеты. Осколками повредило линии электропередачи, поэтому в пяти селах пока что нет света, а также в одном частично", - отметил Лунин.

По словам Лунина, ремонтники уже выехали на место, сегодня планируют восстановить электроснабжение.

Раньше враг атаковал Одессу с воздуха, в городе пожары. Часть ракет сбита ПВО. В оперативном командовании "Південь" рекомендуют закрыть окна и не мешать работать соответствующим службам.

Недавно украинские защитники впервые использовали мощные вражеские тяжелые огнеметные системы "Солнцепек" против рашистов.

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