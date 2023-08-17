Публицист уверен, что россияне будут уничтожать украинские города до тех пор, пока они не получат то же самое на своей территории.

Политолог и публицист Андрей Пионтковский объяснил, почему Украине до сих по не передали дальнобойные ракеты и дал оптимистичный прогноз по решению этого вопроса.

"Германия собирались дать Украине ракеты Taurus. Заминка она скорее выгодна - немцы пытаются убедить американцев вместе передавать с ракетами ATACMS. Это та же схема, которая была с танками: Байден по бумажке зачитывал, что танки мы не готовы передавать и немцы поставили условие, если мы передаем, то только вместе с вами. Мне кажется, это будет позитивное решение по ракетам и это очень хорошее оружие", - сказал он в эфире.

Публицист уверен, что россияне будут уничтожать украинские города до тех пор, пока они не получат то же самое на своей территории.

"Удары по украинским городам прекратятся только, тогда когда начнутся такой же эффективности удары по российским. Невозможно вести войну только на одной территории. Я думаю что, эта пара Taurus и ATACMS она появится еще в ходе этого украинского наступления", - добавил Пионтковский.

Передача дальнобойных ракет Украине

Если Украине предоставят дальнобойные ракеты Taurus и ЗРК ATACMS, то она будет использовать их только в рамках своих границ. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

13 августа канцлер Шольц сообщил, что Берлин не готов к передаче Украине немецких дальнобойных крылатых ракет Taurus. Глава Министерства финансов Германии Кристиан Линднер во время визита в Киев заявил, что Украина имеет полное право получить ракеты Taurus от ФРГ.

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