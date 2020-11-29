Вдоль линии разграничения наблюдается тишина.

Сегодня на Донбассе украинские защитники сбили беспилотный летательный аппарат оккупационных войск, который пересек линию разграничения.

Об этом сообщается в вечернем сводке о ситуации в районе проведения операции Объединенных сил.

Читайте также"Такой драки я не помню": Арестович рассказал об истерике россиян на последнем заседании ТКГ"В полосах ответственности украинских бригад зафиксировано одно нарушение договоренностей, вступивших в силу 27 июля, со стороны вооруженных формирований Российской Федерации и ее наемников. Так, недалеко от населенного пункта Луганское был замечен вражеский БПЛА, который пересек линию разграничения. Украинскими защитниками беспилотник противника был сбит. На остальных участках вдоль линии разграничения наблюдается тишина", - говорится в сводке.

Также сообщается, что саперы ГСЧС разминировали более 6 гектаров территории в прифронтовом районе и передали на уничтожение 137 взрывоопасных предметов.

Перемирие на Донбассе: что известно по состоянию на 29 ноября

22 июля участники Трехсторонней контактной группы достигли договоренности о всеобъемлющем прекращении огня на Донбассе с 27 июля. С тех пор неоднократно фиксировалось нарушение перемирия со стороны оккупантов.

Так, за прошедшие сутки, 28 ноября, противник девять раз нарушил достигнутые договоренности. На Приазовье был задокументирован пролет вражеского квадрокоптера, который был подавлен украинскими средствами радиоэлектронной борьбы.

А 24 ноября от пули снайпера боевиков погиб старший солдат в 72-й ОМБр Вячеслав Минкин.

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Автор: Юлия Петриченко