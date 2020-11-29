Сегодня на Донбассе украинские защитники сбили беспилотный летательный аппарат оккупационных войск, который пересек линию разграничения.
Об этом сообщается в вечернем сводке о ситуации в районе проведения операции Объединенных сил.
Читайте также"Такой драки я не помню": Арестович рассказал об истерике россиян на последнем заседании ТКГ"В полосах ответственности украинских бригад зафиксировано одно нарушение договоренностей, вступивших в силу 27 июля, со стороны вооруженных формирований Российской Федерации и ее наемников. Так, недалеко от населенного пункта Луганское был замечен вражеский БПЛА, который пересек линию разграничения. Украинскими защитниками беспилотник противника был сбит. На остальных участках вдоль линии разграничения наблюдается тишина", - говорится в сводке.
Также сообщается, что саперы ГСЧС разминировали более 6 гектаров территории в прифронтовом районе и передали на уничтожение 137 взрывоопасных предметов.
Перемирие на Донбассе: что известно по состоянию на 29 ноября
- 22 июля участники Трехсторонней контактной группы достигли договоренности о всеобъемлющем прекращении огня на Донбассе с 27 июля. С тех пор неоднократно фиксировалось нарушение перемирия со стороны оккупантов.
- Так, за прошедшие сутки, 28 ноября, противник девять раз нарушил достигнутые договоренности. На Приазовье был задокументирован пролет вражеского квадрокоптера, который был подавлен украинскими средствами радиоэлектронной борьбы.
- А 24 ноября от пули снайпера боевиков погиб старший солдат в 72-й ОМБр Вячеслав Минкин.
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