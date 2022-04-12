Как сообщил Ермак, состоялась встреча министров иностранных дел стран ЕС.

Глава Офиса президента Андрей Ермак заявил, что для Украины будет больше оружия. Речь идет о поставках от стран ЕС.

Как сообщил Ермак в своем Telegram, состоялась встреча министров иностранных дел стран ЕС. Главный дипломат Жозеп Боррель рассказал о ее результатах.

"По итогам встречи министров иностранных дел стран-членов ЕС все 27 стран Европейского Союза поддержали поставки оружия Украине", – сказал Ермак, ссылаясь на заявление Борреля.

По словам главы ОП, ЕС ускоряется, но нужно работать еще быстрее.

Ранее президент Владимир Зеленский заявил, что Украина пока не получает столько оружия, сколько необходимо, чтобы деблокировать Мариуполь и быстрее закончить эту войну.

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