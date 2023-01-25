В Лисичанск приехал заместитель премьер-министра Республики Татарстан.

В так называемой "ЛНР" коллаборанты вызывают все меньше доверия у российских властей. Кремль перестает на них полагаться и свозит в псевдореспублику чиновников из России.

Такой информацией поделились в пресс-центре Луганской областной военной администрации в официальном Telegram-канале. В сообщении сказано: "На захваченных Россией территориях Луганщины все меньше доверяют местным коллаборантам. Еще летом показательным примером стал Северодонецк, где оккупационная власть не нашла "достойных" претендентов, которые смогли бы управлять городом".

В Луганской ОВА также рассказали, что в Лисичанск прибыл заместитель премьер-министра Республики Татарстан. Он получил должность заместителя оккупационной администрации в городе и может перетянуть власть на себя.

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"Более того, "выборы" в так называемый "парламент лнр", которые попытаются провести в сентябре, не предусматривают одномандатной системы. То есть, "кандидаты" из округов не будут иметь шансов решать проблемы региона на центральном уровне", — добавили в Луганской ОВА.

Отдельно в сообщении упоминается, что в так называемой "ЛНР" мобилизовали на фронт много преподавателей ВУЗов. У 17 из них есть ученые степени кандидатов и докторов наук. А спортивную арену в Луганске превратили в госпиталь для оккупантов, и она забита ранеными.

Ситуация на Луганщине: последняя информация

Как сообщил корреспондент Пентагона Джек Детч со ссылкой на высокопоставленного военного чиновника США, ВСУ добились "некоторых дополнительных успехов" во время контрнаступления под Кременной.

В Луганской ОВА самой большой проблемой при продвижении в этом секторе назвали массовое минирование территорий, которое успели организовать рашисты.

По данным Генштаба ВСУ, из Луганска начали эвакуацию семей военнослужащих. При этом профессиональные военные на Луганщине предпочитают отсиживаться в тылах и отправлять вместо себя на линию соприкосновения мобилизованных.

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