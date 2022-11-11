Выгнать русских с правого берега будет легче, чем с левого, пояснил Селезнев.

Российская пропагандистская машина очень активно распространяет информацию якобы о выводе российских войск с правого берега Днепра на Херсонщине. Впрочем, это очень сомнительная информация.

Как отметил в интервью OBOZREVATEL военный эксперт Владислав Селезнев, россияне могут запустить такую информационную кампанию по нескольким соображениям.

"С одной стороны, мы можем предположить, что таким образом Путин пытается снять с себя ответственность за провал "специальной военной операции" на правом берегу Днепра и переложить ее на Суровикина и Шойгу. С другой стороны, россияне вывозят с правого на левый берег имущество, материально-технические средства, оборудование больниц, пекарен, личные вещи мирных граждан, жителей оккупированных территорий. Но информации о том, что перемещается техника и личный состав российской оккупационной армии с правого на левый берег, нет", - пояснил эксперт.

Селезнев отметил, что есть информация об усилении группировки российских войск на правом берегу через мост в районе дамбы, в районе Новой Каховки и через понтонно-мостовые переправы.

"Думаю, что даже если россияне сделают "акт доброй воли" и убегут на левый берег Днепра сами, в этом им помогут украинские Силы обороны, постепенно выдавливая оккупанта к берегу Днепра, чтобы перебросить его в ноябрьскую воду главной реки нашей страны", - отметил эксперт.

Впрочем, с левым берегом все гораздо сложнее, уверен Селезнев. Дело в том, что на Херсонщине Россия сосредоточила 32 тысячи своего профессионального воинского контингента.

"Там действительно толковые подразделения - и гвардейские танкисты, и мотострелки, и десантники, и морпехи. Это серьезная сила, которую при рациональном подходе можно использовать на других участках фронта, то ли восточный фланг фронта, то ли северный фланг – я имею в виду направление на Беларусь. Но пойдут ли на это российские генералы, пока трудно сказать. Но в любом случае укрепленные позиции на левом берегу будут довольно серьезным препятствием для дальнейшего контрнаступления украинских Сил обороны, если русские уйдут с правого на левый берег", - отметил он.

Селезнев отметил, что идеальный вариант – уничтожение всей 32-тысячной группировки российских оккупантов. Однако, предварительно надо уничтожить все логистические маршруты, чтобы они не могли убежать. "То есть создается своеобразный котел, чтобы военные РФ не имели возможности ни отступать, ни поставлять в достаточном количестве материально-технические средства для обеспечения действий оккупантов на правом берегу Днепра", - добавил эксперт.

Контрнаступление ВСУ на юге

На днях ВСУ возобновили активное продвижение на Херсонском направлении, зато россияне заявили о якобы запланированном отводе своих войск с правого берега области.

Украина пока не видит признаков того, что враг решил проститься с областным центром без боев, заметил после заявления генерала Суровикина советник главы ОП Михаил Подоляк.

9 ноября, по информации главнокомандующего Генштаба ВСУ Валерия Залужного, украинские защитники освободили 12 населенных пунктов.

По мнению западных аналитиков, отступление российских войск позволит освободить Херсонскую область до реки Днепр в ближайшие дни или недели.

По данным Генштаба, украинские защитники освободили 12 населенных пунктов на Херсонском направлении, наступательные действия продолжаются.

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