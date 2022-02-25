фото УНИАН

В Херсонской областной государственной администрации сообщили, что после ожесточенных боев был утрачен контроль над переправой к Херсону.

Заявление главы ОГА Геннадия Лагуты опубликовано в Facebook.

Враг значительными силами и с большими потерями преодолел оборону города. Жителей просят сохранять спокойствие и не поддаваться панике. 

"Руководством области прилагается максимум усилий для поддержания порядка и сохранения человеческих жизней", - говорится в сообщении. 

Скриншот

Напомним, что ранее председатель Херсонской облгосадминистрации Геннадий Лагута заявил, что область планомерно пытаются оккупировать. До этого там заявляли, что часть Херсонской области уже оккупирована российскими войсками.

Вас также могут заинтересовать новости: