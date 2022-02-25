Жителей просят не поддаваться панике.

В Херсонской областной государственной администрации сообщили, что после ожесточенных боев был утрачен контроль над переправой к Херсону.

Заявление главы ОГА Геннадия Лагуты опубликовано в Facebook.

Враг значительными силами и с большими потерями преодолел оборону города. Жителей просят сохранять спокойствие и не поддаваться панике.

"Руководством области прилагается максимум усилий для поддержания порядка и сохранения человеческих жизней", - говорится в сообщении.

Напомним, что ранее председатель Херсонской облгосадминистрации Геннадий Лагута заявил, что область планомерно пытаются оккупировать. До этого там заявляли, что часть Херсонской области уже оккупирована российскими войсками.

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