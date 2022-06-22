Российские захватчики не выпускают людей из оккупированного Изюма в Харьковской области.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом в эфире телемарафона сообщил начальник управления Изюмского городского совета Максим Стрельник.
"На Изюмском направлении продолжаются ожесточенные бои, и российские оккупанты, не имея там успехов, начинают совершать провокации, не выпуская гражданских людей из оккупированного города. Оккупанты держат людей в заложниках, прикрываются ими как живым щитом", - сообщил Стрельник.
По его словам, сейчас нет никаких зеленых коридоров для эвакуации из города. Власть вместе с волонтерами делает все, чтобы помочь людям выбраться из города, но уехать удается только единицам.
Ранее УНИАН уже сообщал, что разведка узнала, что оккупанты заставляют делать украинских врачей.