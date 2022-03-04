Очаков пылает после авиаудара / скриншот
В Очакове горят склады, спасатели не могут начать ликвидацию пожара.
Как сообщает пресс-служба ГСЧС Украины, в 10 утра стало известно о возгорании складских помещений на территории Очакова.
Площадь пожара - 500 кв. м. Ликвидировать его пожарные не имеют возможности - в 11:45 работы прекратили из-за обстрелов.
Масштабный пожар вспыхнул в Очакове после авиаудара
Напомним, 26 февраля ВСУ помешали высадке вражеского десанта в Очакове. Все атаки противника успешно отбиты.
Ранее сегодня стало известно, что оккупанты подошли к Николаеву. Город продолжает обороняться.
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