Спасатели прекратили там работы из-за обстрелов.

В Очакове горят склады, спасатели не могут начать ликвидацию пожара.

Как сообщает пресс-служба ГСЧС Украины, в 10 утра стало известно о возгорании складских помещений на территории Очакова.

Площадь пожара - 500 кв. м. Ликвидировать его пожарные не имеют возможности - в 11:45 работы прекратили из-за обстрелов.

Напомним, 26 февраля ВСУ помешали высадке вражеского десанта в Очакове. Все атаки противника успешно отбиты.

Ранее сегодня стало известно, что оккупанты подошли к Николаеву. Город продолжает обороняться.

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