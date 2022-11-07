Сейчас уточняются последствия обстрела Хотинской громады, а в результате обстрела других 6 есть один убитый и один раненый.

В течение суток, 6 ноября, россияне выпустили по пограничью Сумщины 203 снаряда и мины.

Об этом сообщил вечером председатель Сумской областной военной администрации Дмитрий Живицкий в Telegram, информируя о ситуации. Под обстрелами были Белопольская, Ворожбянская, Эсманская, Краснопольская, Хотинская, Середина-Будская, Шалыгинская громады.

"Краснопольская громада: на окраине одного из сел россияне сбросили 3 взрывчатки типа ВОГ с беспилотника. Без пострадавших. Шалигинскую громаду враг обстрелял из минометов (12 "прилетов"). Без последствий. Хотинская громада: по окрестностям одного из сел россияне ударили из САУ (32 взрыва). После 14:00 еще 40 "прилетов" из РСЗО было на территории громады. И почти сразу еще 30 "прилетов" из гранатомета. Последствия уточняются", - сообщил Живицкий.

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По его информации, по Середино-Будской громаде враг бил из реактивной системы залопвого огня. Зафиксировано было 7 взрывов, в резльтате которых повреждены жилой дом, гараж и частный автомобиль, электролиния.

Было два обстрела Ворожбянской громады. В полдень россияне ударили из артиллерии, зафиксировано 42 взрыва. Повреждены три квартиры. Далее после 14:00 оккупанты направили 30 снарядов из РСЗО на дома мирных жителей.

"Одна женщина погибла, еще одна ранена. В настоящее время уже известно о 7 поврежденных жилых домах, 6 хозяйственных постройках, двух летних кухнях, бане, городском кафе, кладбище, двух легковых автомобилях, линии электропередач и газовых трубах", - рассказал Живицкий.

Враг направил на приграничное село в Белопольской громаде 10 мин, в результате чего повреждены электролинии. В другом селе есть разрушение частного дома.

Эсманскую громаду оккупанты обстреляли со стороны России из стрелкового оружия. Без последствий.

Обстрелы Сумской области

Ранее Живицкий сообщал, что 6 ноября по Ворожбянской громаде за день прилетели 72 снаряда.

Осколком убило местную 62-летнюю жительницу, которая во время обстрела была на огороде. Снаряд разорвался как раз в нескольких метрах от нее. Еще одна местная жительница ранена.

Также сообщалось, что бойцы территориальной обороны сбили беспилотник на территории одной из громад области. Его могли использовать для разведки местности.

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