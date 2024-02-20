"Грузом 200", в частности, стали ряд российских лейтенантов, поделились в украинской армии.

В ходе полномасштабной войны против украинцев "звездные" потери РФ на 20 февраля 2024 года ощутимо возросли, в том числе стало известно о ликвидации заместителя командира роты Сергея Гулюченко.

Еще "грузом 200" (так называют невозвратимые потери) стал старший лейтенант Алексей Мишакин, сообщил офицер из Вооруженных сил Украины спозывным "Штирлиц" - Анатолий Штефан, в своем Telegram-канале. По его данным, также успешно "минусованы" три вражеских лейтенанта Алексей Белогрудов, Максим Нурмагомедов и Андрей Закотенко.

Офицер ВСУ также показал фотографии уничтоженных противников.

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На протяжении минувших суток, по сведениям Генштаба ВСУ, на фронте в нашей стране между Силами обороны и российскими захватчиками было 81 боевое столкновение. Очень "горячо" было на Марьинском направлении. В Генштабе отметили, что там наши защитники отразили более чем 20 атак противника.

Россия несет колоссальные потери на нашей земле. Общие потери РФ на 20 февраля 2024 составляют приблизительно 404 950 оккупантов. Российская сторона уже потеряла немало офицеров, в частности, в конце 2023 года стало известно, что в результате удара по аэродрому в Курской области "минусован" подполковник Александр Галь.

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