Мужчина был убит возле подъезда жилого дома выстрелом в голову.

Российские военные, находясь в Буче под Киевом, застрелили местного жителя Илью Навального, однофамильца российского оппозиционера Алексея Навального.

Как сообщает издание Bild. Илье Навальному было 60 лет. Его 64-летняя соседка Мария рассказала журналистам издания, что мужчину расстреляли россияне.

Мария хорошо знала Илью, видела его в день смерти, 12 марта.

"Мы вошли в наш дом и встретили Илью, который спускался по лестнице. Я ему говорю: не выходи, там стреляют. Но он все хотел ненадолго выйти, чтобы выкурить сигарету. Потом я слышала выстрелы снова и снова", - рассказала женщина.

Когда через час Мария вышла из подвала, она увидела Илью лежащим на полу. Оккупанты выстрелили ему в голову. Его паспорт лежал рядом с ним.

Местные жители посчитали, что Илью Навального могли убить из-за его фамилии.

Издание отмечает, что неясно, был ли Илья Навальный родственником врага Владимира Путина – Алексея Навального, которого российские власти посадили в тюрьму.

Убитый мужчина по имени Илья Навальный родом из Залесья – украинского села под Чернобылем, откуда родом и отец Алексея Навального.

Отец российского оппозиционера Анатолий Навальный родился в 1947 году в Залесье Киевской области, там же он окончил школу.

Вас также могут заинтересовать новости: