Беспилотники Bayraktar в Украине выполняют, в частности, и боевые задачи, утверждал генерал-лейтенант.

Главнокомандующий Вооруженных сил Украины – генерал-лейтенант Валерий Залужный назвал устаревшей информацию о том, что купленные в Турции боевые беспилотники Bayraktar находятся на складах.

Об этом он сказал в эксклюзивном интервью "Радио Свобода".

"По состоянию на сейчас "Байрактары" находятся там, где и нужно быть, и там, где им более всего необходимо быть. Поэтому на складах их нет на сегодня ни одного. Они рассредоточены по аэродромам и выполняют задачи, в том числе боевые", – сказал Залужный.

Читайте такжеУчли опыт Нагорного Карабаха: ВСУ провели уникальные учения с использованием Bayraktar и JavelinНа уточняющий вопрос, на линии фронта они тоже могут быть, главнокомандующий ответил: "Там, где надо".

Украина получила турецкие беспилотники в 2019 году, и их начали испытывать.

Напомним, 9 сентября министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что в Украине появится завод по производству турецких беспилотников Bayraktar.

Глава Министерства иностранных дел Украины также сказал, что наша страна и Турция имеют проект, который касается производства кораблей для Военно-морских сил украинского государства.

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Автор: Светлана Закелова