Как прошли сутки на Донбассе / фото УНІАН, Анатолій Степанов
Российско-оккупационные войска продолжают обстрелы позиций Вооруженных сил Украины. На Пасху, 2 мая, на Донбассе зафиксировали одно нарушение режима прекращения огня.
Читайте такжеПеред Пасхой боевики били по украинским позициям из минометов, есть раненыйОб этом сообщает пресс-центр Операции Объединенных сил в Facebook.
В частности, недалеко от населенного пункта Катериновка российские оккупанты открывали огонь из крупнокалиберных пулеметов.
Боевых потерь среди наших защитников нет.
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