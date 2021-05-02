Боевых потерь среди наших защитников нет.

Российско-оккупационные войска продолжают обстрелы позиций Вооруженных сил Украины. На Пасху, 2 мая, на Донбассе зафиксировали одно нарушение режима прекращения огня.

Читайте такжеПеред Пасхой боевики били по украинским позициям из минометов, есть раненыйОб этом сообщает пресс-центр Операции Объединенных сил в Facebook.

В частности, недалеко от населенного пункта Катериновка российские оккупанты открывали огонь из крупнокалиберных пулеметов.

Боевых потерь среди наших защитников нет.

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Автор: Катерина Шварц