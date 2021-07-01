После оказания первой медицинской помощи воина транспортировали в лечебное учреждение. Состояние раненого - средней тяжести.

На Донбассе близи села Широкино в результате обстрела российских оккупантов получил ранения военнослужащий Вооруженных сил Украины.

Об этом оперативно-тактическая группировка "Схід" сообщает в Facebook.

"Сегодня, 1 июля, вооруженные формирования Российской Федерации в очередной раз нарушили режим прекращения огня и осуществили обстрел позиций украинских защитников из автоматических станковых гранатометов неподалеку от населенного пункта Широкино", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в результате обстрела один военнослужащий получил проникающее осколочное ранение. После оказания первой медицинской помощи воина транспортировали в лечебное учреждение. Состояние раненого - средней тяжести.

Читайте такжеРоссийские боевики на Донбассе применяют просроченные российские боеприпасы - СЦККНа месте происшествия работают представители военной части и рабочая группа Военной службы правопорядка ВСУ.

Также о действиях вооруженных формирований Российской Федерации через украинскую сторону Общего центра контроля и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон сообщено представителей ОБСЕ.

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Автор: Константин Гончаров