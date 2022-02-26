Сейчас повреждены 40 домов и продолжается разборка завалов, под которыми могут быть люди.

В Донецкой области оккупанты нанесли авиаудар по поселку Сартана: погибли четыре человека, ранены девять.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Киевской области.

"По предварительным данным, погибли 4 человека, 9 раненых, среди них - ребенок", - сказано в сообщении.

Отмечается, что сейчас повреждены 40 домов и продолжается разбор завалов, под которыми могут быть люди.

"На месте работает полиция, военное преступление задокументировано. Предварительная квалификация - ст. 438 Уголовного кодекса (нарушение законов и обычаев войны)", - добавили правоохранители.

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