пресс-служба полиции Киевщины
В Донецкой области оккупанты нанесли авиаудар по поселку Сартана: погибли четыре человека, ранены девять.
Об этом сообщает пресс-служба полиции Киевской области.
"По предварительным данным, погибли 4 человека, 9 раненых, среди них - ребенок", - сказано в сообщении.
пресс-служба полиции Киевщины
Отмечается, что сейчас повреждены 40 домов и продолжается разбор завалов, под которыми могут быть люди.
пресс-служба полиции Киевщины
"На месте работает полиция, военное преступление задокументировано. Предварительная квалификация - ст. 438 Уголовного кодекса (нарушение законов и обычаев войны)", - добавили правоохранители.
пресс-служба полиции Киевщины