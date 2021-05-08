Боевых потерь среди наших защитников нет.

С начала этих суток на Донбассе зафиксировано пять нарушений режима прекращения огня. Бойцов Операции объединенных сил обстреляли из крупнокалиберных пулеметов и гранатометов.

Об этом сообщает пресс-центр ООС в своем Facebook.

"Российско-оккупационные войска и в дальнейшем осуществляют обстрелы позиций Вооруженных сил Украины. С начала суток зафиксировано 5 нарушений режима прекращения огня", - говорится в сообщении.

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Вблизи населенного пункта Южное враг открывал огонь из запрещенных минскими договоренностями артиллерийских установок 122-го калибра и минометов 120-го калибра.

Недалеко от поселка Новгородское боевики совершили обстрел в сторону позиций украинских защитников из крупнокалиберных пулеметов и гранатометов различных систем.

У Марьинки противник вел огонь из автоматических станковых гранатометов, а в пригороде поселка Золотое-4 - из станковых противотанковых гранатометов.

В районе Авдеевки вооруженные формирования Российской Федерации осуществили обстрел из стрелкового оружия.

"Боевых потерь среди наших защитников нет. Обо всех фактах нарушений украинская сторона СЦКК сообщила представителям ОБСЕ... Украинские военнослужащие и в дальнейшем контролируют ситуацию в районе проведения операции Объединенных сил и соблюдают режим прекращения огня", - сообщили в пресс-центре.

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Автор: Виктория Гордиенко