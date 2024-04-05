В России ночные удары в районе расположения военных аэродромов в Ейске, Морозовске и Энгельсе ознаменовались появлением почти полусотни дронов.
Москва заявила, что лишь над Ростовской областью сбила 44 БПЛА, а их было больше. В Минобороны РФ насчитали, что в ночь на 5 апреля сбили около 53 "птичек".
"Дежурными средствами ПВО перехвачено и уничтожено над территориями Ростовской (44 БпЛА), Саратовской (1 БпЛА), Курской (1 БпЛА) и Белгородской (1 БпЛА) областей, а также над территорией Краснодарского (6 БпЛА) края", - рассказала Россия.
Предсказуемо, в атаках вражеское министерство обвинило "киевский режим".
Как известно, особо продуктивно дроны поработали в Энгельсе. Там от взрывов дрожали окна. Примечательно, некоторые россияне фиксировали в небе "дрон с музыкой". Соответствующие ролики распространялись в сети.
Детальнее о взрывах в Энгельсе
Утром россияне активно делились в сети своими впечатлениями о ночных взрывах. Особенно сильно гремело в Энгельсе (Саратовская область). Местные писали в сети о дрожащих окнах и вое сигнализаций.
Некоторые возмущались, что им опять поспать спокойно не дали. Скриншоты с жалобами россиян есть в новости об Энгельсе.