В событиях Москва винит Киев. В сети гуляет ролик о "дроне с музыкой".

В России ночные удары в районе расположения военных аэродромов в Ейске, Морозовске и Энгельсе ознаменовались появлением почти полусотни дронов.

Москва заявила, что лишь над Ростовской областью сбила 44 БПЛА, а их было больше. В Минобороны РФ насчитали, что в ночь на 5 апреля сбили около 53 "птичек".

"Дежурными средствами ПВО перехвачено и уничтожено над территориями Ростовской (44 БпЛА), Саратовской (1 БпЛА), Курской (1 БпЛА) и Белгородской (1 БпЛА) областей, а также над территорией Краснодарского (6 БпЛА) края", - рассказала Россия.

Предсказуемо, в атаках вражеское министерство обвинило "киевский режим".

Как известно, особо продуктивно дроны поработали в Энгельсе. Там от взрывов дрожали окна. Примечательно, некоторые россияне фиксировали в небе "дрон с музыкой". Соответствующие ролики распространялись в сети.

Детальнее о взрывах в Энгельсе

Утром россияне активно делились в сети своими впечатлениями о ночных взрывах. Особенно сильно гремело в Энгельсе (Саратовская область). Местные писали в сети о дрожащих окнах и вое сигнализаций.

Некоторые возмущались, что им опять поспать спокойно не дали. Скриншоты с жалобами россиян есть в новости об Энгельсе.

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