Одновременно, на химических предприятиях города, проводится работа по дополнительному сбору средств для поддержки подразделения. что вызывает возмущение среди работников.

В Тольятти планируют набрать 1000 кандидатов для службы на временно оккупированных территориях Украины.

Об этом на своей странице в Facebook сообщает Генштаб ВСУ.

"По имеющейся информации, в органы внутренних дел российской федерации в городе Тольятти Самарской области поступило распоряжение набрать 1000 кандидатов для службы на временно оккупированных территориях Украины. Одновременно, на химических предприятиях города, проводится работа по дополнительному сбору средств для поддержки регионального подразделения. Это вызывает возмущение работников, у которых и без этого ежемесячно высчитываются средства на поддержку мобилизованных, которые принимают участие в войне на территории Украины", - говорится в сообщении.

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Недовольство мобилизацией в РФ - что известно

Несмотря на официальную остановку мобилизации в России мужчины продолжают получать повестки. В то же время умирать на войне против украинской армии россияне не хотят, поэтому пытаются избежать участия в боевых действиях - уже известно о случаях дезертирства и даже самоубийства.

Кроме того, возникают недовольства и у родственников мобилизованных россиян из-за обещанных властями выплат, которые поступают с большой задержкой и в неполном объеме, а иногда в них отказывают.

Недовольство российскими властями перерастает в акции протеста. Так, жены мобилизованных из Ульяновской области сетуют, что командование оставило раненых мужчин умереть без еды и воды и в окружении ВСУ.

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