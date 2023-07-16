Возможно, против врага были использованы ракеты Storm Shadow, узнал журналист.

Во временно оккупированном пророссийскими боевиками "ЛНР" украинском Луганске "прилеты" были по якобы базе 57 бригады российской армии.

Вражескую цель поразили дальнобойные ракеты Storm Shadow, сообщил журналист из Луганской области Алексей Артюх со ссылкой на сведения источников. "Российские источники сообщают, что по базе 57 бригады ВС РФ прилетело якобы пять ракет Storm Shadow", - отметил он.

Автор также показал снимок, но отметил, что точно неизвестно, когда он был сделан. "На фото (дата съемки не указана) поврежденная РСЗО (реактивная система залпового огня - Ред.) 9К51М "Торнадо-Г" и боевая машина 9А35 комплекса 9К35 ЗРК "Стрела-10", - добавил журналист.

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Взрывы в Луганске - что сообщалось

Журналист Денис Казанский 16 июля сообщил, что в Луганске есть "прилет" в поселке Юбилейный на территории шахты "Мащинская", где находились силы российских захватчиков.

Позже в Управлении стратегических коммуникаций Вооруженных сил Украины написали, что в Юбилейном украинские воины попали во вражеский склад, на территории которого было ракетное вооружение.

Стоит отметить, что Луганск находится под контролем противников Украины с 2014 года. Против оккупации украинской земли выступил почти весь мир.

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