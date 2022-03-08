В городе работают предприятия критической инфраструктуры, большинство продовольственных магазинов и аптек.

Мэр Киева Виталий Кличко отмечает, что город продолжает укрепляться и готовиться к обороне.

Об этом говорится в сообщении в Telegram-канале главы города.

Отмечается, что все предприятия критической инфраструктуры и жизнеобеспечения столицы работают.

Большинство продовольственных магазинов и аптек также работают. Сегодня "Киев цифровой" обновил карту аптек, в которых можно приобрести инсулин.

"Больницы и родильные дома тоже работают и принимают всех пациентов, кому необходима помощь", - подчеркнул Кличко.

Системно работает и Гуманитарный штаб, который создал город. "Налаженная логистика. Мы получаем помощь: и от украинского бизнеса, иностранного, гуманитарную. От неравнодушных людей. Распределяем ее, создаем также резервы всего необходимого", - рассказал мэр.

Он поблагодарил волонтеров и попросил всех киевлян сохранять выдержку, поддерживать близких, соседей и людей, которые рядом.

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