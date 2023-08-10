Управляемые FPV-дроны с качественной камерой способны развивать скорость до 100 км/час и подниматься на высоту до 1000 метров.

Дроны-камикадзе, которые передал на передовую волонтерский штаб "Украинская команда", уже у разведчиков и уничтожат вражеские цели. Об этом сообщило Главное управление разведки Украины в своем телеграмм-канале.

"Подразделение разведчиков, которое выполняет боевые задачи на фронте, получило партию дронов-камикадзе от волонтерского штаба "Украинская команда". В рамках большого сбора "Украинской команды" тысячи граждан пожертвовали на приобретение 150 таких дронов-камикадзе, которые сожгут много вражеских целей на нашей земле! Спасибо! Слава Украине!" – говорится в сообщении ГУР.

Управляемые FPV-дроны с качественной камерой способны развивать скорость до 100 км/час и подниматься на высоту до 1000 метров. Полезная нагрузка - более 1 килограмма взрывчатки, отмечают разведчики.

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Ранее сообщалось, что волонтерский штаб "Украинская команда" в рамках большого сбора на дроны-камикадзе закупил и передал 150 FPV-дронов для разных военных подразделений. Камеры, которыми оснащены эти беспилотники, передают изображение в режиме реального времени, что позволяет нашим защитникам видеть позиции врага как на ладони. Дроны точно доставляют оккупантам взрывчатку, отмечали в "Украинской команде".