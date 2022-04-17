Пожары, возникшие в результате обстрелов, ликвидированы, а информация о жертвах и пострадавших еще уточняется.

В центре Харькова вражеские ракеты сегодня попали в почти два десятка жилых многоэтажек.

Об этом отмечается в сообщении Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины.

"17 апреля около 14:00 в г. Харькове в результате вражеских обстрелов в центральной части города произошло попадание в жилые многоэтажные дома по 18 адресам. В пятиэтажном доме горели квартиры на четвертом и пятом этажах", - говорится в сообщении.

По информации ГСЧС, сейчас все пожары ликвидированы. От ГСЧС привлекалось 160 человек и 33 ед. техники.

Информация о жертвах и пострадавших уточняется.

Как сообщал УНИАН, по факту сегодняшнего обстрела Харькова начато досудебное расследование в двух уголовных производствах по фактам нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины). По данным следствия, 17 апреля 2022 года около 13:25 российские военнослужащие обстреляли центр Харькова - Киевский и Шевченковский районы города. В результате обстрела погибли 5 человек. Не менее 13 мирных жителей получили ранения. Повреждены ряд жилых домов, институты и объекты инфраструктуры города.

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