Романенко выразил уверенность, что британцы правильно действуют в ответ на подходы "петербургской шпаны".

Заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных сил Украины в 2006-2010 годах, генерал-лейтенант Игорь Романенко не исключает, что после прохода британского эсминца Defender украинские судна вместе с кораблями НАТО тоже могут совершить проход в водах временно оккупированного украинского Крыма.

Об этом заявил в комментарии УНИАН.

В частности, по словам Романенко, проходом возле мыса Фиолент британского эсминца Defender Украина и ее союзники дают понять, что не смирятся с тем, что РФ хочет превратить Азовское и Черное моря во внутренние озера и ограничить деятельность наших судов.

"РФ будет получать соответствующее противодействие. Это правильно, россияне понимают только силу", - подчеркнул генерал.

Читайте такжеРоссийские оккупационные войска наращивают боевую подготовку на Донбассе – разведкаРоманенко выразил уверенность, что британцы правильно действуют в ответ на подходы "петербургской шпаны". "Путин ранее давал рекомендации по дракам — когда становится понятно, что без драки не обойтись, то нужно бить первым, и он это делает. В его подходах петербургской шпаны есть смысл. Мы знаем, что они будут так действовать, и нам и нашим союзникам нужно адекватно себя вести. Они расценивают вежливое поведение, как слабость, сразу РФ наращивает силы и переходит к хамству, которое необходимо сразу пресекать", - уверен генерал.

Отвечая на вопрос, могут ли украинские корабли вместе с кораблями стран НАТО тоже выбрать ближайший путь из порта Одессы в Батуми возле мыса временно оккупированного Крыма Фиолент, Романенко сказал: «В принципе, да... но нужно понимать последствия и задачи. Британцы это сделали. Потому что у них свои подходы, они сейчас укрепляются, поскольку вышли из ЕС, они переформатируют восприятие себя в мире".

Также Романенко отметил, что с 28 июня проходят масштабные учения "Си Бриз-2021", в которых впервые участвует 32 страны со всех континентов. "Украина решает организационные вопросы, американцы помогают с финансированием. Россияне просили не проводить эти учения, но США на это не пошли", - подчеркнул генерал.

Романенко напомнил, что перед встречей президентов США и РФ Джо Байдена и Владимира Путина два боевых американских корабля направлялись в Черное море. "Путин попросил Байдена, чтобы корабли не заходили, и, чтобы не сорвать переговоры, Байден на это пошел. Но встреча уже прошла — стороны определились, высказались и поэтому второй раз идти навстречу Путину и РФ никто не будет", - добавил он.

Поэтому, по словам генерала, учения "Си Бриз-2021" начались планово и широкомасштабно. "Будут ли во время учений корабли заходить во временно оккупированные воды — это вопрос. Британцы уже показали отработку этих действий. Россиянам сложно для 32 кораблей, которые принимают участие в учениях, направить свои силы, чтобы сопровождать. Все это для них – очень большая нагрузка, они это понимают, они с этим не справятся. Но это их головная боль", - резюмировал Романенко.

18 июня в одесский порт вошли британский эсминец HMS Defender и фрегат ВМС Нидерландов HNLMS Evertsen F805.

22 июня Силы спецопераций Украины, Великобритании и США провели совместную тренировку на британском эсминце Defender.

23 июня в Министерстве обороны РФ заявили, что российские военные корабли открыли предупредительную стрельбу по эсминцу ВМС Великобритании Defender у берегов оккупированного Россией Крыма.

Также, по данным Минобороны России, бомбардировщик Су-24М выполнил предупредительное бомбометание для пресечения якобы нарушения российской ”государственной границы” в Черном море.

В свою очередь в Минобороны Великобритании заявили, что российские военные не стреляли по британскому эсминцу Defender в Черном море. В Британии заявили, что россияне проводили учения по пушечной стрельбе в Черном море и заранее сообщили о своих планах.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Константин Гончаров