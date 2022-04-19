В частности, американские дипломаты напомнили, что как сейчас в Мариуполе, так и ранее в Чечне российские войска в "фильтрационных лагерях" пытали и казнили мирных жителей.

Дипломаты Соединенных Штатов Америки сравнили преступления войск Российской Федерации в Мариуполе с преступлениями в Чечне.

Об этом говорится в сообщении Посольства США в Украине в микроблоге Twitter.

Американские дипломаты обратили внимание, что российские войска удерживают минимум 20 тыс. жителей в большом "фильтрационном лагере" на юго-запад от города, и еще 5-7 тыс. жителей удерживают возле села Безымянное и готовят к "депортации" в Россию.

"Методичка Путина не меняется. В фильтрационных лагерях в Чечне Россия также била, пытала и казнила мирных жителей. Мы поддерживаем Украину", - заявили американские дипломаты.

Ранее сообщалось, что российские оккупанты создали в Докучаевске фильтрационный лагерь для жителей Мариуполя.