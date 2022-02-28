Средства будут направлены на помощь украинцам непосредственно на территории Украины и Молдове.

Европейская комиссия выделяет 90 миллионов евро на помощь пострадавшим от войны Российской Федерации в Украине.

Об этом говорится в сообщении на сайте Еврокомиссии.

В частности, поскольку гуманитарная ситуация в Украине ухудшается и соседние страны принимают украинцев, которые покидают Украину, Еврокомиссия работает на всех фронтах для обеспечения чрезвычайной помощи.

"Европейская комиссия объявляет дополнительные 90 миллионов евро на программы чрезвычайной помощи для поддержки населения, которое страдает от войны в Украине, в рамках просьбы Организации Объединенных Наций о неотложной помощи", - сказано в сообщении.

Следовательно, средства будут направлены на помощь украинцам непосредственно на территории Украины и Молдовы.

Новая гуманитарная помощь предусматривает обеспечение едой, водой, медицинскими услугами, жильем, а также будет способствовать удовлетворению основных потребностей пострадавших.

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