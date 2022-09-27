Решение по Рогозину будет принято в ближайшее время.

Экс-глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин может возглавить новый федеральный округ, незаконно образованный из оккупированных территорий Украины.

Об этом пишут российские "Ведомости".

После "референдумов" в России могут создать новый федеральный округ, в состав которого войдут незаконно присоединенные территории Украины вместе с Крымом, рассказали "Ведомостям" собеседник в Совете Федерации и близкий к "правительству" Крыма источник.

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Возглавить этот округ, по словам источников, близких к администрации президента, может экс-глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин.

Новый округ получит название Крымский. Один из собеседников газеты рассказал, что решение по Рогозину будет принято в ближайшее время, и "оно с большой вероятностью будет положительным".

Рогозин ушел с поста главы Роскосмоса, где он провел четыре года, в июле 2022 года. После этого в Кремле сообщили, что со временем он "будет трудоустроен".

После увольнения Рогозина российская "Медуза" со ссылкой на источники писала, что он может получить должность в администрации президента или стать одним из кремлевских кураторов террористических организаций "Л/ДНР".

Судьба оккупированных территорий Украины

21 сентября вместе с объявлением в России частичной мобилизации Путин заявил также о проведении на оккупированных (в том числе после 24 февраля) территориях Украины "референдумов".

В ответ мировое сообщество осудило действия Кремля и пригрозило Москве новыми санкциями.

В то же время западные аналитики уверены, что РФ может попытаться "аннексировать" захваченные районы, чтобы провести насильственную мобилизацию украинских мужчин.

По этому поводу уже высказались в Офисе президента Украины. "Принуждение граждан к войне в оккупированных регионах – ничто иное, как попытка масштабной зачистки территории от нелояльного населения со стороны Москвы", - отметил советник главы ОПУ Михаил Подоляк.

Всего Россия намеревалась призвать до 300 тысяч человек, однако в первую неделю объявленной мобилизации РФ покинуло более 200 тысяч русских мужчин.

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