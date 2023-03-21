Командующий Сухопутными войсками отметил, что тяжелые бои идут по всей линии фронта.

Российские оккупанты пытаются продвигаться к центру Бахмута. Защитники Украины держат оборону города-крепости.

По словам командующего Сухопутными войсками генерал-полковника Александра Сырского, тяжелые бои идут вдоль всей линии фронта в зоне ответственности Восточной группировки войск. При этом бойцы ВСУ уничтожают россиян и их технику, а также вражеские склады на Бахмутском направлении.

"Штурмовые группы врага пытаются продвигаться с окрестностей к центру города, но Силы обороны работают и уничтожают их 24/7", - написал Сырский в своем Telegram-канале.

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Кроме того, он указал, что артиллерия 24-й бригады имени Короля Даниила мощно бьет по российским позициям, а десантники 80-й бригады сдерживают штурмы врага и не пускают его вперед.

Бои за Бахмут - что известно

Тяжелые бои уже далеко не первый месяц идут за город Бахмут. Россияне безуспешно устраивают мясные штурмы, но успехов при этом не имеют.

Отмечается, что штурмом города занимается ЧВК "Вагнер". На фоне колоссальных потерь Евгений Пригожин пожаловался главе минобороны РФ Сергею Шойгу на готовящееся окружение его наемников силами украинской обороны.

В свою очередь бывший командир полка "Азов", майор ВСУ Максим Жорин рассказал, что Бахмут сегодня - "самая горячая точка" войны. Потери врага, по разным подсчетам, уже составляют около 30 тысяч ликвидированных.

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