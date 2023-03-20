Украинскими силами руководят несколько топ-офицеров ВСУ.

Интенсивные и жесткие бои за Бахмут Донецкой области продолжаются уже второй месяц. Обороной города руководят несколько украинских топ-офицеров.

Как сообщила заместитель министра обороны Украины Анна Маляр, никто не верил, что в условиях столь интенсивных атак врага можно удержать город больше недели, максимум двух. Однако украинским воинам это удается.

"Благодаря мужеству и героизму тысяч наших воинов, а также умелому руководству наших генералов и офицеров - оборона Бахмута держится и возможности еще не исчерпаны", - отметила Маляр.

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По ее словам, обороной Бахмута командуют:

руководитель обороны Бахмута бригадный генерал Игнатов Андрей;

руководитель обороны Восточного фронта, в зону ответственности которого входит Бахмут, командующий ОСУВ "Хортица" генерал-полковник Александр Сырский;

также частью Восточного фронта руководит командующий ОСУВ "Таврия" бригадный генерал Александр Тарнавский;

непосредственно в Бахмуте осуществляют оборону комбриги 93-й бригады полковник Палиса Павел и комбриг 3-й бригады Национальной гвардии полковник Пивненко Александр.

Битва за Бахмут

Несколько месяцев оккупанты пытаются захватить город-крепость Бахмут. Россияне бросают захватчиков на мясные штурмы и заявляют о "фактическом окружении Бахмута", но успехов эти действия не имеют.

Защитники Украины во время обороны Бахмута уничтожили очень много противников. Стоит отметить, что общие потери россиян в Украине уже составляют 165 610 оккупантов.

Штурм Бахмута организует ЧВК "Вагнер". Поля вокруг города усеяны трупами наемников. Главарь "Вагнера" Евгений Пригожин пожаловался министру обороны РФ Сергею Шойгу, что под городом наши воины готовятся к окружению его наемников.

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