На заседании будет обсуждаться обострение Российской Федерацией ситуации, касающейся безопасности вдоль российско-украинской границы и во временно оккупированном Крыму.

В Брюсселе завтра состоится заседание Комиссии Украина - НАТО с участием министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы.

Об этом говорится в сообщении МИД.

"13 апреля министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба осуществит рабочий визит в штаб-квартиру НАТО в Брюсселе для участия во внеочередном заседании Комиссии Украина-НАТО", - говорится в сообщении.

Читайте такжеРоссия отказалась объяснить Украине причины стягивания войск к границе - МИДВ частности, созыв соответствующего заседания Украина инициировала в рамках статьи 15 Хартии об особом партнерстве Украины и НАТО во исполнение договоренности президента Владимира Зеленского и генерального секретаря Альянса Йенса Столтенберга от 6 апреля.

"Глава МИД Украины и члены НАТО обсудят обострение Российской Федерацией ситуации, касающейся безопасности вдоль российско-украинской границы и во временно оккупированном Крыму, действенные пути поддержки Североатлантическим альянсом суверенитета и территориальной целостности нашего государства", - отмечается в сообщении.

В рамках визита также состоится встреча Кулебы со Столтенбергом.

Как отметили в МИД, статья 15 Хартии об особом партнерстве между Украиной и НАТО предусматривает возможность применения кризисного консультативного механизма для проведения совместных консультаций нашего государства с Альянсом в случае, когда Украина видит прямую угрозу своей территориальной целостности, политической независимости или безопасности. Последний раз эта статья активировалась в 2018 году после нападения России на украинские военные корабли в Черном море вблизи Керченского пролива.

Как сказано на сайте НАТО, Комиссия Украина-НАТО (КУН) является высшим органом, который принимает решение по развитию отношений Украины и Альянса и направляет меры в плане практического сотрудничества. Она также является форумом для консультаций между странами-членами Альянса и Украины по вопросам безопасности, вызывающим обоюдную заинтересованность.

Как сообщал УНИАН, 30 марта главнокомандующий Вооруженными силами Украины генерал-полковник Руслан Хомчак заявил, что РФ сосредоточила вдоль государственной границы Украины и на временно оккупированных территориях 28 батальонных тактических групп и под видом подготовки к учениям планирует еще подтянуть до 25 батальонных тактических групп, что создает угрозу военной безопасности нашего государства.

По данным ВСУ, оккупанты усиливают передовые подразделения разведывательными группами и снайперскими парами, проводят тренировки личного состава с привлечением инструкторов вооруженных сил РФ. Также российско-оккупационные войска держат наготове к применению дежурные подразделения артиллерии на определенных направлениях, в частности, в населенных пунктах на оккупированной территории Украины.

31 марта The New York Times сообщила, что Россия стягивает 4 тыс. военных к границе с Украиной. Также появилось видео с эшелоном военной техники, которую российские войска перебрасывают в оккупированный Крыму через Крымский мост.

Командование Вооруженных сил США в Европе повысило свою боевую готовность до самого высокого уровня после возобновления боевых действий между российскими боевиками и украинскими военными в Донецкой области.

В Пентагоне заявили, что обеспокоены эскалацией российской агрессии на востоке Украины

8 апреля Хомчак заявил, что ситуация контролируется, а украинские военные готовы реагировать как на обострение ситуации на временно оккупированной территории Луганской и Донецкой областей, так и вдоль всего украинского-российской границы.

Главнокомандующий ВСУ заверил, что «на все провокации, на все действия противника у нас спланированы соответствующие меры немедленного реагирования».

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Виталий Саенко