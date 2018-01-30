Более 50% обстрелов боевики осуществляют из запрещенного "Минском" оружия – Климкин

По словам министра, обстрелы на Донбассе со стороны боевиков являются сознательными и не случайными.

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявляет, что более 50% обстрелов на Донбассе осуществляют контролируемые Россией боевики из запрещенного Минскими соглашениями тяжелого оружия.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом Климкин сказал на совместной пресс-конференции с действующим председателем ОБСЕ, министром иностранных дел и международного сотрудничества Италии Анджелино Альфано.

По словам министра, сегодня разговор с итальянским коллегой он начал с ситуации, сложившейся на оккупированном Донбассе.

"Ситуация очень тяжелая, поскольку более 50% обстрелов, как и раньше, это из тяжелого запрещенного оружия. Все эти обстрелы - это не случайные обстрелы, а именно сознательные, прицельные обстрелы, я имею в виду и тяжелое оружие, и легкое оружие, включая действия снайперов", - заявил Климкин.