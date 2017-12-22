Главы МИД Украины и Германии в начале 2018 года посетят Донбасс

Министры иностранных дел Украины Павел Климкин и Федеративной Республики Германия Зигмар Габриэль совместно посетят восток Украины, который подвергается российской агрессии. Об этом глава украинского внешнеполитического ведомства сообщил в микроблоге в социальной сети Twitter.

"Только что пообщался с министром иностранных дел Германии Зигмаром Габриэлем. Следующий год начнем с совместной поездки на Донбасс", - сообщил Климкин.

Читайте такжеОБСЕ в течение 2017 года зафиксировала почти 400 тыс. нарушений режима прекращения огня на Донбассе

Ранее сообщалось, что на Донбассе в этом году погибли 85 мирных жителей.