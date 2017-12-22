Главы МИД Украины и Германии в начале 2018 года посетят Донбасс
17:33, 22 декабря 2017Война
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"Следующий год начнем с совместной поездки на Донбасс", - сообщил Климкин.
Министры посетят оккупированный Донбасс / фото УНИАН
Министры иностранных дел Украины Павел Климкин и Федеративной Республики Германия Зигмар Габриэль совместно посетят восток Украины, который подвергается российской агрессии. Об этом глава украинского внешнеполитического ведомства сообщил в микроблоге в социальной сети Twitter.
"Только что пообщался с министром иностранных дел Германии Зигмаром Габриэлем. Следующий год начнем с совместной поездки на Донбасс", - сообщил Климкин.
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Ранее сообщалось, что на Донбассе в этом году погибли 85 мирных жителей.
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